Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприятия общественного питания Южно-Сахалинска в очередной раз приглашают принять участие в гастрономическом марафоне «Дары морей», который ежегодно проводится в рамках фестиваля «Остров-Рыба», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Шеф-поварам города предлагают посоревноваться и удивить своих гостей блюдами из трех видов морепродуктов, приготовленными по традиционным или авторским рецептам. Главным морским ингредиентом в сете должен стать лосось, остальные два - по выбору участника.

Для участия в гастромарафоне «Дары морей» необходимо до 15 июля направить заявку по электронной почте: [email protected] или лично по адресу: ул. Карла Маркса, 20 (4 этаж, каб. 401).

Форму заявки можно скачать здесь.

Дополнительная информация по телефону 300-741.

Напомним, сам гастромарафон стартует 12 августа и продлится до 1 сентября.