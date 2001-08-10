В Южно-Сахалинске уже высадили 106 тысяч цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа. В разгаре сезон высадки цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Железнодорожной на участке от пер. Солнечного до пр. Победы;

- устранение дефектов дорожного полотна на мосту по ул. Милицейской;

- восстановление покрытия тротуара по ул. Больничной в районе дома №34;

- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по пр. Мира (устранение мелких дефектов);

- замена разрушенных бортовых камней в районе пересечения ул. Сахалинской с ул. Милицейской;

- устройство приподнятого пешеходного перехода с заменой бортовых камней по ул. Комсомольской в районе дома №117.

В круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

Кроме этого, в скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание пешеходных дорожек, мойка скамеек и др.

В частности, сегодня выполнят покос травы в скверах Асахикава, Есенина, Ждакаева. В скверах Пограничников, 135-летия Южно-Сахалинска, Есенина и на аллее .Журналистов запланированы работы по покраске восстановленных элементов лавочек. Также на улицах Пуркаева, Анкудинова, Дружбы, Поповича проводят подготовительные работы к высадке саженцев деревьев, на пр. Мира в районе ТЦ «Плаза» - посадка цветочной рассады.