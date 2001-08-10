Перевозчики в Петропавловске-Камчатском требуют поднять плату за проезд в автобусах в два раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском перевозчики требуют увеличить вдвое стоимость проезда в общественном транспорте. По их словам, нынешний тариф в размере 32 рублей за одного пассажира - нерентабелен. Владельцы городских автобусов считают, что экономически обоснованный размер платы - не менее 65 рублей с человека. Об этом они заявили в открытом письме к главе Петропавловска-Камчатского Константину Брызгину, сообщает ТК «41 Регион».

По словам перевозчиков, нынешний объем финансирования не соответствует минимальным потребностям предприятий. Это приводит к тому, что, начиная с 2020 года и по настоящее время владельцы автопарков регулярно заканчивают финансовый год с убытками. Но помимо текущих обязательств перед банками, лизинговыми компаниями и поставщиками всё острее стоит вопрос по обновлению транспорта.

«На сегодняшний день у предприятий существует ряд проблем, они не критичны, но тем не менее, требуют решения в ближайшее время. За последние два года стоимость дизельного топлива увеличилась почти в два раза. А стоимость запасных частей вообще выросла в разы. Особенно после введения санкций. При этом последние два года стоимость проезда в общественном транспорте у нас не менялась. Соответственно, по расчетам наших специалистов, сейчас стоимость проезда должна составлять порядка 65 рублей. И если эта проблема не будет решена, то уже в июле наше акционерное общество начнет испытывать проблемы, потому что не сможет приобрести топливо в нужном объеме, приобрести запасные детали, чтобы качественно отремонтировать технику. Все это негативно скажется на качестве предоставляемых услуг пассажирам», — рассказал гендиректор АО «Автопарк» Ростислав Асов.

При всех вышеперечисленных сложностях, понимая необходимость обновления автопарков, предприятия сейчас закупают новую технику, взяв на себя дополнительную финансовую нагрузку. Но высокая закредитованность, по словам перевозчиков, приводит к отказам финансовых организаций в выдаче новых кредитов для покупки техники.