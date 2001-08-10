В Корсакове завершился первый этап благоустройства набережной реки и сквера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Документы, подтверждающие завершение реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – территории вдоль реки Корсаковка и сквера по улице Краснофлотской, 9 в Корсакове – были рассмотрены и приняты на заседании межведомственной комиссии. Конкурс проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Корсаков стал первым муниципальным образованием Сахалинской области, одержавшим победу в престижном конкурсе. Приступили к реализации первого этапа благоустройства набережной реки Корсаковки в прошлом году. Он предусматривал обустройство игрового квартала. Здесь появились игровые и спортивные зоны, баскетбольная площадка, уличные тренажеры, велодорожка, а также зоны для рекреации в современных стилистических решениях с осветительным оборудованием и малыми архитектурными формами. Важным элементом стала пергола, внутреннее пространство которой предназначено для проведения различных событий.

В июне 2023 года победу во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока одержал и II этап благоустройства территории набережной Корсаковки. Он задуман как создание территории созерцания с массовым озеленением, посадкой деревьев со сформированной кроной, устройством пешеходных дорожек с выходом к воде в виде площадок и террас. На территории, прилегающей к Свято-Вознесенскому храму, предусмотрена открытая площадка с установкой скульптурной композиции Святым Петру и Февронии.

– Третий год подряд Корсаков принимает участие в конкурсе федерального уровня, получая необходимое финансирование для поэтапной реализации проекта благоустройства набережной реки Корсаковка. Первый этап уже реализован, жители активно пользуются общественным пространством, проводят там свободное время. Ведется реализация второго этапа. Подготовили заявку на конкурс на третий этап. Благодаря этому мы сможем благоустроить участок набережной от улиц Крутой до Комсомольской, реализуя проект в полном объеме. Третий этап предусматривает создание пространства для приобщения к русским традициям и культуре, – рассказал глава Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Кроме того, в прошлом году удалось приступить к реализации сразу двух этапов строительства сквера по улице Краснофлотской. I-ый этап стал победителем рейтингового голосования 2022 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». II-ой этап одержал победу в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО» в 2023 году. Сегодня работы полностью завершены.

– Комиссия высоко оценила проделанную работу по благоустройству общественных пространств в портовом городе. Документы приняты, и теперь корсаковцев радуют новые места отдыха и времяпрепровождения. В ближайшее время сформированный пакет документов вместе с заявками для участия в предстоящем Всероссийском конкурсе других муниципальных образований будут направлены в Минстрой России для участия в конкурсе, – отметила руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области Виктория Доля.

Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. На сегодняшний день в Сахалинской области за пять лет новый облик получили 154 общественных территории, 25 из них в прошлом году.