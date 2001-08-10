Тихоокеанское
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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Погрузка на железной дороге в Сахалинской области увеличилась почти на 11% в январе-мае

Погрузка на железной дороге в Сахалинской области увеличилась почти на 11% в январе-мае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В январе-мае 2024 года на железной дороге в Сахалинской области погружено порядка 700 тыс. тонн различных грузов, что на 10,7% больше чем за аналогичный период 2023 года.

В том числе погружено:

- каменного угля – 650,4 тыс. тонн (+13,3% к январю-маю 2023 года);

- нефти и нефтепродуктов – 19,1 тыс. тонн (+6,5%);

- строительных грузов – 16,3 тыс. тонн (-26,4%);

- цемента – 11,8 тыс. тонн (-4,7%).

В мае погрузка в Сахалинской области выросла на 30,2% и составила 156 тыс. тонн.

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