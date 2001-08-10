В Южно-Сахалинске чествуют работников медицинской сферы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие в преддверии профессионального праздника состоялось в администрации областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В нем приняли участие главные врачи и медицинские работники государственных учреждений здравоохранения Южно-Сахалинска. С приветственным словом к гостям обратился мэр Сергей Надсадин.

- В системе здравоохранения Сахалинской области работает огромная команда профессионалов. Это врачи, медсестры и медбратья, акушеры, фельдшеры, фармацевты и лаборанты, водители скорой помощи и другие специалисты. Профессиональный праздник — это повод еще раз выразить вам безмерную благодарность за нелегкий труд. Ваша профессия одна из самых благородных и гуманных на земле, - сказал Сергей Надсадин. - В последние годы для развития медицинской сферы в Южно-Сахалинске и области, при поддержке губернатора, сделано немало. Строятся новые медицинские учреждения, повышается доступность оказания услуг, улучшается диагностика, расширяются возможности высокотехнологичной помощи. Сегодня вопросы здравоохранения находятся в компетенции областных структур, но со своей стороны муниципалитет всегда максимально результативно старается решать задачи по поддержке медицинских работников, охране здоровья населения. Ведь все это является одним из ключевых моментов создания комфортной жизни наших горожан.

К поздравлению работников медицинской сферы присоединилась вице-мэр Елена Федорова, курирующая в администрации Южно-Сахалинска социальную сферу. Она поблагодарила главных врачей за своевременную и продуктивную работу в организации процесса диспансеризации населения, внедрение здоровьесберегающих технологий на предприятиях, оказание помощи людям старшего поколения.

- Хотелось бы отметить, что администрация областного центра в этом году помогла нам организовать выставку «Трудовые династии» в парке им. Ю.А. Гагарина. Она посвящена медицинскому сообществу. Людям, заложившим основы развития Сахалина и Курил. Семьям, в которых несколько поколений выбрали медицину делом своей жизни. Экспозиция размещена на аллее сакуры, мы приглашаем всех ее посетить, - рассказала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ольга Подшивалова.

- Важно, что мы находимся в постоянном диалоге с администрацией Южно-Сахалинска. Я полностью уверен, что дальнейшее развитие медицины невозможно, если мы не будем работать в одной команде. С праздником, дорогие коллеги, - сказал главный врач сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

В торжественной обстановке гостям мероприятия были вручены приветственные адреса и благодарственные письма.