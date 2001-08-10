13 проектов благоустройства представят Сахалинскую область на Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные эксперты одобрили 13 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов в ДФО. Конкурс проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

За выделение средств поборются проекты благоустройства из 12 населенных пунктов: Александровска-Сахалинского, Долинска, Корсакова, Курильска, Макарова, Холмска и Южно-Сахалинска. Впервые участие принимают Анива, Оха, Ноглики, Поронайск, Южно-Курильск.

Так, Холмский городской округ представил проект «Зеленая гавань. Благоустройство и развитие территории экологического парка на улице Шевченко». В 2023 году муниципалитет уже одержал победу во Всероссийском конкурсе, благодаря чему удалось приступить к благоустройству прибрежной территории на площади Мира.

– Проект важный и нужный, поскольку на территории города в связи со сложным рельефом и сложившейся застройкой отсутствует благоустроенное зеленое пространство. Была выбрана территория, которая уже стала точкой притяжения жителей, там располагается лыжная станция, проходит несколько экологических маршрутов. В дальнейшем парк станет местом для развлечения, общения и отдыха жителей всех возрастных групп. Проект предусматривает создание велолыжной трассы, танцевальной и игровой площадок, мест для отдыха с беседками и мангальными зонами, – поделилась главный архитектор Холмского района Екатерина Иванченко.

От Южно-Курильского городского округа поступило две заявки с проектами – по обустройству пешеходной лестницы со смотровой площадкой и по преображению территории маяка. Поронайск предлагает привести в порядок площадь имени В.В. Пермякова и прилегающие к ней территории. В Ногликах хотят обустроить набережную у парка «Застава», а в Макарове – создать аллею «Северный ветер» на улице Хабаровской.

– Бюджет конкурса, выделяемый на реализацию проектов-победителей, достаточно высокий, что позволяет воплощать глобальные проекты парков, скверов и набережных. Радует, что к участию подключаются новые города. Бесспорно, процесс оформления заявки довольно трудоемкий, основной упор делается на вовлечение жителей и учет их пожеланий. Проводится большая работа с людьми, уточняются все нюансы, начиная от того, какие архитектурные формы они хотели бы видеть и какие мероприятия в дальнейшем там проводить, – отметила руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области Виктория Доля.

К примеру, в Долинском районе хотят благоустроить сквер имени А.П. Чехова «Сны о Сахалине». В разработке проекта свыше 2 тысяч жителей приняли самое активное участие. Состоялось онлайн и офлайн анкетирование по сбору предложений, а также голосование за выбор названия территории обновленного парка.

– Долинцы хотели бы видеть на месте сквера, который сейчас не благоустроен и требует обновления, площадь познавательных активностей, дополненную фонтаном, навесами от солнца, сценой. Озеленение планируется провести саженцами вишни и сакуры, – поделилась вице-мэр Долинска Ирина Гаврилюк.

В ближайшее время сформированные пакеты документов будут направлены в Минстрой России. Ежегодно из федерального бюджета выделяется общий призовой фонд в размере 5 миллиардов рублей, который распределяется среди победителей. В прошлом году Минстрой России впервые запустил Всероссийский конкурс отдельно для субъектов Дальнего Востока. В Сахалинской области победителями стали 11 проектов благоустройства общественных пространств из Долинска, Корсакова, Холмска, Курильска, Северо-Курильска и Южно-Сахалинска.