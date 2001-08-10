Тихоокеанское
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16:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

13 проектов благоустройства представят Сахалинскую область на Всероссийском конкурсе

13 проектов благоустройства представят Сахалинскую область на Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные эксперты одобрили 13 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов в ДФО. Конкурс проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

За выделение средств поборются проекты благоустройства из 12 населенных пунктов: Александровска-Сахалинского, Долинска, Корсакова, Курильска, Макарова, Холмска и Южно-Сахалинска. Впервые участие принимают Анива, Оха, Ноглики, Поронайск, Южно-Курильск.

Так, Холмский городской округ представил проект «Зеленая гавань. Благоустройство и развитие территории экологического парка на улице Шевченко». В 2023 году муниципалитет уже одержал победу во Всероссийском конкурсе, благодаря чему удалось приступить к благоустройству прибрежной территории на площади Мира.

– Проект важный и нужный, поскольку на территории города в связи со сложным рельефом и сложившейся застройкой отсутствует благоустроенное зеленое пространство. Была выбрана территория, которая уже стала точкой притяжения жителей, там располагается лыжная станция, проходит несколько экологических маршрутов. В дальнейшем парк станет местом для развлечения, общения и отдыха жителей всех возрастных групп. Проект предусматривает создание велолыжной трассы, танцевальной и игровой площадок, мест для отдыха с беседками и мангальными зонами, – поделилась главный архитектор Холмского района Екатерина Иванченко.

От Южно-Курильского городского округа поступило две заявки с проектами – по обустройству пешеходной лестницы со смотровой площадкой и по преображению территории маяка. Поронайск предлагает привести в порядок площадь имени В.В. Пермякова и прилегающие к ней территории. В Ногликах хотят обустроить набережную у парка «Застава», а в Макарове – создать аллею «Северный ветер» на улице Хабаровской.

– Бюджет конкурса, выделяемый на реализацию проектов-победителей, достаточно высокий, что позволяет воплощать глобальные проекты парков, скверов и набережных. Радует, что к участию подключаются новые города. Бесспорно, процесс оформления заявки довольно трудоемкий, основной упор делается на вовлечение жителей и учет их пожеланий. Проводится большая работа с людьми, уточняются все нюансы, начиная от того, какие архитектурные формы они хотели бы видеть и какие мероприятия в дальнейшем там проводить, – отметила руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области Виктория Доля.

К примеру, в Долинском районе хотят благоустроить сквер имени А.П. Чехова «Сны о Сахалине». В разработке проекта свыше 2 тысяч жителей приняли самое активное участие. Состоялось онлайн и офлайн анкетирование по сбору предложений, а также голосование за выбор названия территории обновленного парка.

– Долинцы хотели бы видеть на месте сквера, который сейчас не благоустроен и требует обновления, площадь познавательных активностей, дополненную фонтаном, навесами от солнца, сценой. Озеленение планируется провести саженцами вишни и сакуры, – поделилась вице-мэр Долинска Ирина Гаврилюк.

В ближайшее время сформированные пакеты документов будут направлены в Минстрой России. Ежегодно из федерального бюджета выделяется общий призовой фонд в размере 5 миллиардов рублей, который распределяется среди победителей. В прошлом году Минстрой России впервые запустил Всероссийский конкурс отдельно для субъектов Дальнего Востока. В Сахалинской области победителями стали 11 проектов благоустройства общественных пространств из Долинска, Корсакова, Холмска, Курильска, Северо-Курильска и Южно-Сахалинска.

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