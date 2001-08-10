Управляющие компании Южно-Сахалинска проводят покос травы во дворах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию города ведутся различные виды работ. В летний сезон коммунальные службы особое внимание уделяют окосу травы. На придомовых территориях эту функцию выполняют управляющие компании Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал мастер участка МУП «ЖЭУ-10» Геннадий Гринберг, отросшую траву на газонах и других озелененных участках необходимо скашивать регулярно. Делают это в сухую погоду.

- В нашей бригаде покосом занимается 4 рабочих. Так как в ведении УК находится свыше 700 домов, большую помощь нам оказывают дворники. Мы проводим для них инструктаж и, если необходимо, обеспечиваем их специализированным инвентарем. При окосе травы соблюдаются меры защиты — на рабочих водонепроницаемые костюмы, сапоги. Практически все косы у нас новые, с умеренным уровнем шума, - подчеркнул Геннадий Гринберг.

Так, сегодня покос травы ведется в 25-м микрорайоне. Мониторинг дворовых территорий на ежедневной основе осуществляет отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска. При выявлении ненадлежащего содержания придомовой территории сотрудники ведомства выдают УК предостережения.

- Регулярный мониторинг работы управляющих компаний осуществляется согласно плану, который составляют с учетом обращений, поступающих от жителей. За май осмотрено свыше 500 дворов. Конечно, были и нарекания - выдано более 50 предостережений за ненадлежащее содержание придомовой территории, в отношении одной УК материалы направлены в прокуратуру, - рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков.

К этой работе также подключаются и депутаты, которые активно взаимодействуют с жителями по своим округам, реагируют на сигналы горожан и помогают решать возникающие вопросы и пожелания.

- В Южно-Сахалинске сегодня проводятся различные мероприятия по благоустройству, в том числе регулярный окос травы в теплое время года. Такую работу проводить необходимо, потому что это касается не только эстетической стороны, но и вопросов санитарной очистки и пожарной безопасности. Жители обращаются и мы совместно выходим на территорию, определяем места, где необходимо провести те или иные мероприятия, и следим за их исполнением, - отметил депутат городской Думы Игорь Логвинов.

Весь теплый период управляющие компании будут выполнять работы по летнему содержанию придомовых территорий. Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля продолжат мониторинг.

По вопросам содержания придомовых территорий управляющими компаниями можно обращаться в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб.1-5).