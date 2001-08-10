Почта России предлагает оформить подписку со скидкой до 30%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До 20 июня Почта России вместе с издателями газет и журналов снизила стоимость подписки на более чем 2000 изданий. Скидки составляют до 30%.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

Отметим, Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России и доставляет более 400 млн экземпляров печатных изданий в год.