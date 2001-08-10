Дальневосточный форум экологичного транспорта состоится в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представителей бизнеса транспортной отрасли приглашают принять участие в Дальневосточном форуме экологичного транспорта, который пройдет 26 июня в областном центре.
В рамках форума пройдут заседания круглых столов, где будут рассматриваться актуальные для островного региона вопросы. Участники обсудят развитие рынка газомоторного топлива и электротранспорта, создание инфраструктуры водородного транспорта, а также повышение энергетической эффективности транспортного сектора с помощью искусственного интеллекта и «умных» транспортных систем.
Кроме того, на форуме уделят внимание государственным мерам поддержки и финансовым инструментам, способствующим развитию транспорта на альтернативных видах топлива в Сахалинской области.
В программе также – презентации компаний рынка газомоторной техники, электромобилей, газозаправочного и электрозарядного оборудования, каршеринга, выставка электрического и газомоторного транспорта.
В Дальневосточном форуме экологичного транспорта примут участие представители органов власти, энергетических и транспортных компаний, дилерских центров, сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо, производителей газозаправочного и газобаллонного оборудования.
Отметим, в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко значительно расширили инфраструктуру экологичного транспорта. Сахалинская область сегодня входит в первую десятку регионов России по развитию газомоторного топлива.
Почти 5500 автомобилей на островах работают на самом экологичном и экономичном топливе, обновляется общественный транспорт. Действуют три заправочных станции в Южно-Сахалинске и Тымовском, а также передвижные заправщики. Электромобили выбрали для себя 398 сахалинцев и курильчан. На островах сегодня работают 329 зарядных станций для электромобилей.
Развитию рынка экологичного топлива способствуют меры поддержки. Автомобилистам возмещают до 150 тысяч рублей на переоборудование своих машин на газ, компенсации действуют и для бизнеса. Кроме того, в два раза снижен транспортный налог, а земельные участки под строительство газозаправочных станций предоставляются без проведения торгов. Для владельцев электрокаров транспортный налог отменен, а для владельцев зарядных станций на 30 процентов снижен тариф на электроэнергию.
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