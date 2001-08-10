Летний Кубок КВН-2024 пройдет на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и руководитель телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков подписали соглашение о проведении Летнего Кубка КВН в Южно-Сахалинске. Участие в игре, которая пройдет уже в августе этого года, примут чемпионы последних двух сезонов Высшей лиги КВН, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Сегодня состоялось поистине историческое событие. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Телевизионным творческим объединением «АМИК», людьми, которые более полувека организовывают игры КВН. С этого момента мы можем с полной уверенностью сказать: «Мы начинаем подготовку к проведению Летнего Кубка КВН в Южно-Сахалинске». Для наших жителей этот кубок – возможность вживую прикоснуться к легенде телевидения, посетив съемки передачи, для гостей, которые наверняка захотят попасть туда – возможность лучше узнать Сахалин, его красоты и гостеприимство – отметил Валерий Лимаренко.
Как обещают организаторы, мероприятие станет ярким и запоминающимся для всех участников. Зрители на Сахалине смогут насладиться выступлениями команд из разных городов и регионов страны, в ходе которых они поделятся с гостями своим талантом и чувством юмора.
– Для нас это большой вызов, но уверен это будет очень интересно и необычно. Мы стремимся поближе познакомиться с Дальним Востоком, с гостеприимством, красотой и душевностью этого региона. Надеемся, что Летний Кубок КВН принесет только положительные эмоции каждому участнику и зрителю, – поделился Александр Масляков.
Съемки пройдут уже в августе этого года. В них примут участие чемпионы последних двух сезонов Высшей лиги КВН.
Отметим, развитию культуры в островном регионе уделяют особое внимание. В областном центре открылись новая сцена Чехов-центра и репетиционные залы для занятий вокалом и хореографией, появляются новые выставочные площадки и мастерские для художников. Сахалинская филармония представила новый симфонический и эстрадно-симфонический оркестры, музыкальный театр. Проходят масштабные мероприятия, такие как концерт «Своих не бросаем» и «Крылья Сахалина». В муниципалитетах активно строятся новые дома культуры и творческие центры. В этом году в Южно-Сахалинске откроют цирк, выставочный зал «Современник», филиал Щукинского училища и акустический зал для симфонической музыки на базе университета. Культура становится неотъемлемой частью жизни островитян.
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