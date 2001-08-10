Тихоокеанское
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10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Губернатор Сахалинской области вручил государственные награды бойцам на Донбассе

Губернатор Сахалинской области вручил государственные награды бойцам на Донбассе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в Шахтерск Донецкой Народной Республики провел встречу с сахалинскими военнослужащими, а также передал им высокие награды и необходимую технику, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко совместно с командующим 68-м армейским корпусом, генерал-лейтенантом Виталием Подлесным вручил бойцам государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу, героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Среди них – Георгиевский крест 4 степени, медаль «За храбрость» 2 степени и Медаль Жукова. Губернатор лично закрепил заслуженные награды на кителе каждого отличившегося в боях.

– Вы – наши герои! Вами гордится вся Сахалинская область. Вы пример для всех ее жителей. Все понимают, какой подвиг вы совершаете и стремятся поддержать вас. Ведь давно известна истина: без крепкого тыла победы не будет. Стремится помочь вам и правительство Сахалинской области. Практически еженедельно мы направляем необходимую технику и снаряжение по заявкам военного командования. Наша сила в единстве. Благодарю вас за службу и поздравляю с заслуженными наградами, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Власти и жители островного региона с самого начала СВО оказывают всевозможную поддержку сахалинским защитникам на Донбассе. Только за вторую декаду мая при содействии правительства Сахалинской области бойцам было передано несколько крупных партий техники.

В день визита губернатора военнослужащие получили дополнительные установки подавления беспилотников, а также современные квадрокоптеры, антидроновые щиты, грязевую резину для автомобилей и другое необходимое оборудование.

После завершения церемонии награждения губернатор в неформальной обстановке пообщался с военнослужащими 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

– Помощь, поддержка и снабжение будут осуществляться постоянно. Поставляем лучшее, чтобы наша победа наступила как можно скорее. Пока вы здесь, мы заботимся о ваших семьях дома. Для этого создан специальный фонд «Защитники Отечества». Мы помогаем в реабилитации раненых бойцов, по моему решению теперь их лечат в лучших гражданских медицинских учреждениях региона. Оказываем поддержку тем, кто переходит на гражданскую службу, содействуем в устройстве на работу, – отметил Валерий Лимаренко.

Один из военнослужащих поделился, что дома, на Сахалине, его ждет мама. Сергей отправился на СВО добровольцем, подписал контракт, когда понял для себя, что должен быть в рядах защитников Родины в сложное для нее время.

– Сегодня я получил первую государственную награду. Конечно, приятно, что отметили, это в какой-то степени стимулирует идти дальше и вместе с товарищами приближать победу. Желаю всем вернуться домой живыми и невредимыми. Родным и близким, коллегам хочется передать привет и сказать огромное спасибо за веру и поддержку, – сказал Сергей.

Сахалинский боец с позывным «Зевс» поблагодарил региональное правительство и всех жителей Сахалина и Курил за поддержку и помощь по сбору и поставке средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, современный бой высокотехнологичен и основан на широком использовании собственных беспилотников и противодействии дронам противника.

– Благодаря вашей помощи мы минимизируем потери в личном составе и технике. Мы постараемся вернуться домой как можно скорее, встретиться с родными. Победа будет за нами! – выразил уверенность боец.

После того как военные разъехались по местам дислокации, Валерий Лимаренко вместе с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым и главой Шахтерского муниципального округа Александром Шатовым посетили социальные объекты, которые восстанавливают при участии сахалинских специалистов.

Завершающим пунктом рабочей поездки губернатора стало подписание очередного соглашения о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и администрацией Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Стороны договорились развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, а также сфере образования, молодежной политики, волонтерства и социальной защиты.

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