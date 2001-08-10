Губернатор Сахалинской области вручил государственные награды бойцам на Донбассе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в Шахтерск Донецкой Народной Республики провел встречу с сахалинскими военнослужащими, а также передал им высокие награды и необходимую технику, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко совместно с командующим 68-м армейским корпусом, генерал-лейтенантом Виталием Подлесным вручил бойцам государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу, героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Среди них – Георгиевский крест 4 степени, медаль «За храбрость» 2 степени и Медаль Жукова. Губернатор лично закрепил заслуженные награды на кителе каждого отличившегося в боях.

– Вы – наши герои! Вами гордится вся Сахалинская область. Вы пример для всех ее жителей. Все понимают, какой подвиг вы совершаете и стремятся поддержать вас. Ведь давно известна истина: без крепкого тыла победы не будет. Стремится помочь вам и правительство Сахалинской области. Практически еженедельно мы направляем необходимую технику и снаряжение по заявкам военного командования. Наша сила в единстве. Благодарю вас за службу и поздравляю с заслуженными наградами, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Власти и жители островного региона с самого начала СВО оказывают всевозможную поддержку сахалинским защитникам на Донбассе. Только за вторую декаду мая при содействии правительства Сахалинской области бойцам было передано несколько крупных партий техники.

В день визита губернатора военнослужащие получили дополнительные установки подавления беспилотников, а также современные квадрокоптеры, антидроновые щиты, грязевую резину для автомобилей и другое необходимое оборудование.

После завершения церемонии награждения губернатор в неформальной обстановке пообщался с военнослужащими 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

– Помощь, поддержка и снабжение будут осуществляться постоянно. Поставляем лучшее, чтобы наша победа наступила как можно скорее. Пока вы здесь, мы заботимся о ваших семьях дома. Для этого создан специальный фонд «Защитники Отечества». Мы помогаем в реабилитации раненых бойцов, по моему решению теперь их лечат в лучших гражданских медицинских учреждениях региона. Оказываем поддержку тем, кто переходит на гражданскую службу, содействуем в устройстве на работу, – отметил Валерий Лимаренко.

Один из военнослужащих поделился, что дома, на Сахалине, его ждет мама. Сергей отправился на СВО добровольцем, подписал контракт, когда понял для себя, что должен быть в рядах защитников Родины в сложное для нее время.

– Сегодня я получил первую государственную награду. Конечно, приятно, что отметили, это в какой-то степени стимулирует идти дальше и вместе с товарищами приближать победу. Желаю всем вернуться домой живыми и невредимыми. Родным и близким, коллегам хочется передать привет и сказать огромное спасибо за веру и поддержку, – сказал Сергей.

Сахалинский боец с позывным «Зевс» поблагодарил региональное правительство и всех жителей Сахалина и Курил за поддержку и помощь по сбору и поставке средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, современный бой высокотехнологичен и основан на широком использовании собственных беспилотников и противодействии дронам противника.

– Благодаря вашей помощи мы минимизируем потери в личном составе и технике. Мы постараемся вернуться домой как можно скорее, встретиться с родными. Победа будет за нами! – выразил уверенность боец.

После того как военные разъехались по местам дислокации, Валерий Лимаренко вместе с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым и главой Шахтерского муниципального округа Александром Шатовым посетили социальные объекты, которые восстанавливают при участии сахалинских специалистов.

Завершающим пунктом рабочей поездки губернатора стало подписание очередного соглашения о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и администрацией Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Стороны договорились развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, а также сфере образования, молодежной политики, волонтерства и социальной защиты.