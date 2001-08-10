24 новых дома построят в Тымовском районе до конца 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко и глава Тымовского района Мингиян Мучкаев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета. На совещании озвучили вопросы благоустройства, строительства, дорожного хозяйства и развития культурной жизни. Также мэр поднял ряд вопросов, которые самостоятельно местные власти решить не в состоянии. Губернатор Валерий Лимаренко пообещал району поддержку, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

За последние пять лет в Тымовском районе проведена масштабная работа по расселению аварийного жилья и строительству новых домов. С 2019 года в муниципалитете появилось 18 новых домов общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, куда переселили 33 семьи. На сегодняшний день в статусе аварийных остаются еще 22,14 тысячи «квадратов», переселения ожидают 499 семей. В рамках второй очереди расселения аварийного фонда к переезду готовится 461 семья.

В перспективе ближайших двух лет в округе построят 24 новых дома. В 2024 году девять домов сдадут в Тымовском и Красногорске, туда переедут 156 семей. По просьбам сахалинцев в семи домах предусмотрены небольшие садовые участки.

Также в Тымовском завершается строительство спортзала рядом со школой № 1, после чего все желающие смогут заниматься спортом. Мингиян Мучкаев озвучил просьбу жителей о строительстве в районе нового бассейна. Валерий Лимаренко поручил министерству спорта тщательно изучить этот вопрос и, при наличии возможности, принять решение в пользу жителей.

– Это правильно. Люди должны иметь возможность регулярно заниматься спортом. Для этого мы активно строим новые спортивные площадки и многофункциональные комплексы. Доступ к объектам социальной инфраструктуры должен быть во всех районах области, – отметил Валерий Лимаренко.

Также глава Тымовского района сообщил, что в селе Кировском жители хотят обустроить церковь в одном из зданий, где сейчас располагается дом культуры. Она там располагалась и ранее, однако в советские годы здание сперва было переоборудовано в склад, а затем в дом культуры.

«Вопрос передачи объекта в ведение церкви уже обсудили с архиепископом Южно-Сахалинской и Курильской епархии. В случае осуществления задумки тымовчан, дом культуры перенесут в старое здание школы, которое предварительно отремонтируют. В итоге в выигрыше окажутся и верующие, и посетители ДК – ведь новое здание будет больше и удобнее» - отметил Мингиян Мучкаев.

Глава региона поддержал инициативу, поручив проработать ее с региональным министерством культуры.

Активная работа ведется по благоустройству общественных пространств. С 2019 года в муниципалитете капитально отремонтировали 21 двор, 4 двора приведены в порядок по программе «1000 дворов», ямочный ремонт провели в 42 дворах, на 13 территориях провели комплексное благоустройство. В этом году капремонт запланирован еще в 7 дворах, в 15 приведут в порядок дорожное покрытие и устранят дефекты. Также за прошедшие пять лет капитально отремонтировали 170 конструктивов в 77 домах.

– Настроение населения формируется сразу, как выходишь за порог квартиры. Дворы отремонтируем до 1 сентября. Ямочный ремонт полностью завершим к 1 июня, – добавил Мингиян Мучкаев.

Ко всему прочему, завершен первый этап капитального ремонта автодороги между Адо-Тымово и Чир-Унвд, протяженностью 4200 метров.

– Очень важно, чтобы работа была сделана качественно. После завершения работ обратите внимание на содержание дорог. Причем я скажу так, людям неважно, какие это дороги, – местные, региональные, федеральные, им важно их состояние. Все, что происходит на вашей территории, вы должны контролировать в интересах людей. Поэтому необходимо жестко отслеживать работу подрядчиков, обеспечивая своевременную уборку и поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Еще одним вопросом, на который губернатор обратил внимание в ходе встречи, стала газификация в районе. В 2023 году голубое топливо подвели к 269 домам в муниципалитете. В этом году подключения ожидают еще 400 абонентов.

– Идет тотальная газификация. Все, кому нужен газ, должны быть подключены. Чем быстрее, тем лучше. У вас уже газ пришел. Надо посмотреть, чтобы ключевые объекты инфраструктуры и перспективные участки для развития были обеспечены газоснабжением. Для этого собирайте заявки от людей, отрабатывайте их совместно с министерством энергетики и Газпромом, – отметил глава региона.

В ходе совещания также обсудили развитие образования и культурной жизни в муниципалитете. В Тымовском построено новое здание культурного центра, в Адо-Тымово открыт Дом культуры, в селе Чир-Унвд – новое здание этнокультурного центра. В учреждениях обновляют оборудование и музыкальные инструменты.