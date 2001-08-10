В Оху приедет мобильная бригада детских врачей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне в северном городе будут работать узкие специалисты из детской областной больницы. Такое решение было принято в ходе встречи первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова с жителями Охинского района. По распоряжению Валерия Лимаренко он посетил муниципалитет и проверил, как выполняются поручения главы региона, данные им во время апрельской рабочей поездки в Оху, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Участие в общении с жителями Охинского района, кроме первого вице-губернатора, приняли руководители органов исполнительной власти, а также глава города. На встрече с Сергеем Байдаковым жители северного района поделились, что у них не хватает детских врачей, и попросили запустить мобильную бригаду для маленьких пациентов.

– Раньше к нам уже приезжали специалисты из Южно-Сахалинска, но только раз в год и работали всего один день. Не все успевали попасть на прием, а многие родители даже не знали об этом, – рассказала молодая мама.

Было принято решение организовать мобильную бригаду на базе детской областной больницы. Уже в июне специалисты прибудут в северный район. Сергей Байдаков поручил оповестить родителей, чтобы все нуждающиеся имели возможность записать детей на прием. При необходимости медицинский десант будет приезжать к маленьким пациентам несколько раз в год, пока полностью не будет снята острота проблемы.

Напомним, на прошлой встрече губернатора с охинцами качество и доступность медицинской помощи стала одной из самых актуальных тем. После этого был принят ряд решений: увеличено время работы мобильных бригад для взрослых пациентов, налажено лекарственное обеспечение на три месяца вперед, усилен кадровый состав Охинской ЦРБ специалистами областной клинической больницы. С 1 мая в районной больнице новый руководитель. Исполняющим обязанности главного врача назначен Николай Рубанов, который проработал в медицинском учреждении 15 лет, и пользуется доверием и уважением коллектива и пациентов.

Охинцы затронули также вопрос транспортной доступности. Жительница северного города Олеся Ковалева попросила запустить автобус по маршруту Южно-Сахалинск – Оха. Сергей Байдаков поддержал это предложение.

– Альтернативный способ добраться в областной центр, несомненно, нужен. Рейс запустим, когда завершится асфальтирование федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха. В этом году сделаем 56 километров, оставшийся участок обретет твердое покрытие в следующем году. Тогда же необходимо запустить автобусное сообщение. Региональный минтранс обязательно проработает инициативу, – сказал первый замгубернатора.

Местные депутаты от имени своих избирателей поблагодарили за дополнительные авиарейсы Оха – Хабаровск. С мая север Сахалина и материк связывают три рейса вместо одного, как в зимний период. Охинцы обратились также с просьбой – заранее оповещать о переходе на летнее расписание полетов и его графике, чтобы было удобнее подбирать стыковки на последующие рейсы.

– Поддерживаю. Люди планируют отпуска заблаговременно и должны иметь возможность купить билеты. С минтрансом мы договорились, чтобы они уже сейчас начали переговоры с авиакомпанией. В январе-феврале должны быть доступны билеты на лето следующего года, – отметил Сергей Байдаков.

Жительница Охи Галина Данильченко поинтересовалась: когда отремонтируют тротуары? Глава района Евгений Михлик ответил, что в этом году приведут в порядок улицу Блюхера – на участке от Карла Маркса до Комсомольской. Ремонт также пройдет на улицах Ленина и Никитюка.

Охинцев волновал и вопрос сноса расселенных домов. На встрече стало известно, что в этом году снесут пять «авариек» на Карла Маркса. На их месте подготовят площадки под строительство домов в рамках программы расселения. В 2024 году планируется сдать два дома и заложить еще пять.

Общественница Татьяна Рожкова высказала инициативу о создании Аллеи славы, посвященной воинам СВО.

– Мы понимаем, что это затратно, но также понимаем, что такой сквер должен быть. Ради подрастающего поколения и ради сохранения памяти о наших земляках-героях, – сказала охинка.

Общественники вместе с районными властями уже выбрали место для общественного пространства – пустырь за магазином «Спутник». Сергей Байдаков назвал инициативу очень важной и поручил реализовать проект в течение двух лет. Уже в этом году планируется высадить деревья вдоль тротуара и выполнить отсыпку территории.

За два часа первый замгубернатора успел ответить на несколько десятков вопросов, волнующих жителей Охинского района. Кроме того, Сергей Байдаков принял участие в траурных мероприятиях в Нефтегорске, где 29 лет назад произошло разрушительное землетрясение, унесшее более двух тысяч жизней.