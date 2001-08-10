На Сахалине стартовала регистрация на грантовый конкурс от Росмолодёжь.Гранты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 мая открывается приём заявок на грантовый конкурс от Росмолодёжь.Гранты. Защита грантовых проектов состоится на всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» линейки Росмолодёжь.События, который пройдёт с 5 по 11 августа в Южно-Сахалинске.
Общая сумма грантового конкурса на форуме «ОстроVа» в этом году составит 6 миллионов рублей. Приём заявок продлится до 29 июля. Максимальный размер гранта на один проект может составить
до 1 миллиона рублей. Подать заявку на участие в грантовом конкурсе могут граждане России с 14 до 35 лет – участники форума «ОстроVа». Регистрация открыта на платформе.
«В этом году в Холмске впервые пройдёт киберфестиваль «Фанфест Сах». Это проект выпускника форума «ОстроVа» Максима Богданова. В 2023 году молодой человек защитил проект на форуме и получил грант на его реализацию. Анастасия Рокина, еще одна выпускница форума, организовала «Путинный форум», который в этом году вышел на всероссийский уровень и пройдёт на Сахалине. Это те немногие результаты, которые позволяют молодым людям осуществлять свои идеи, развиваться и приносить пользу обществу», – рассказывает и. о. руководителя агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.
В этом году участникам грантового конкурса будет предложено девять номинаций:
#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;
#развивай_среду – проекты по развитию малых территорий;
#двигай_сообщества – поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов;
#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде;
#береги – содействие развитию гражданской идентичности;
#открывай_страну – развитие молодёжного туризма;
#родные_любимые – сохранение семейных ценностей;
#МЫВМЕСТЕ – развитие и поддержка добровольчества;
#вклад_в_будущее – молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.
Проекты должны быть реализованы с октября 2024 года по сентябрь 2025. В их защите на Сахалине примут участие эксперты от Росмолодёжи.
Напомним, в этом году всероссийский форум «ОстроVа» посвящен теме «Карьера». Образовательная программа форума пройдёт по трём направлениям: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые».
Самым обширным станет направление «Производство». Оно включит в себя сразу несколько отраслей, по которым участники смогут получить новые знания, получить консультации от ведущих специалистов отрасли: рыбопромышленность, строительство, медицина, авиация, нефть и газ, угольная промышленность. Более подробную информацию можно узнать на платформе Росмолодёжь.События. Регистрация на форум продлится до 31 мая.
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