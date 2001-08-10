ВТБ: юань станет второй по популярности иностранной валютой у россиян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По прогнозам ВТБ, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате уже к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения и стать второй по популярности иностранной валютой в России.
По итогам 2023 года объём средств физлиц в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян.
По данным ВТБ, в этом году средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 2,3 тысячи по сравнению с прошлым годом и достиг 14,5 тысяч единиц в китайской валюте. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 65% от открытых вкладов.
«Юань постепенно становится все более значимой валютой в структуре нашей внешнеэкономической деятельности. За последние два года доля китайской валюты в экспорте России выросла с 0,4% до 34,5%, в импорте – с 4,3% до 36,4%. На юань приходится более половины операций на биржевом валютном рынке. Рост роли юаня в международных расчетах сказывается на интересе к китайской валюте как у крупных инвесторов, так и у вкладчиков. С одной стороны, происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро, растет запрос на размещение новых долей в активах, с другой – клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и хеджировать валютные риски», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
В ВТБ портфель юаневых пассивов уже практически достиг 14 млрд в китайской валюте. К концу года банк планирует увеличить его более, чем в полтора раза, а доля юаня в валютных вкладах достигнет 50%.
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