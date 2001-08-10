Южно-сахалинских работодателей просят пройти опрос для формирования прогноза потребности в кадрах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство труда и социальной защиты РФ проводит опрос работодателей для определения общей и замещающей потребности организаций и индивидуальных предпринимателей в кадрах на пятилетний прогнозный период для обеспечения их подготовки в системе высшего и среднего профессионального образования по соответствующим специальностям (профессиям), рассказали ТИА "Острова" в городской адмиинистрации.

Опрос будет проводиться на сайте . Обращаем внимание, электронный сервис будет доступен (активен) в период проведения опроса - с 1 июня по 30 июля. Для заполнения опросной формы нужно будет выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.

Для обеспечения корректности сведений необходимо определить только одно ответственное лицо от организации/ИП за внесение данных.

В целях получения данных, необходимых для внесения в опросные формы, рекомендуется привлекать сотрудников кадровых подразделений и руководителей, ответственных за среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности организации/ИП.

При наличии у организации (юридического лица) обособленных подразделений (филиалов, представительств и др.), территориально расположенных в ином субъекте РФ и имеющих свой КПП, анкета заполняется организацией без учета данных по обособленным подразделениям. Каждое обособленное подразделение организации, территориально расположенное в ином субъекте РФ, заполняет анкету самостоятельно и указывает собственное наименование, а не наименование организации, создавшей данное обособленное подразделение.

В период проведения опроса специалисты контакт-центра агентства по труду и занятости населения Сахалинской области готовы оказать содействие в консультировании по заполнению онлайн-анкеты по телефонам: 67-25-95, 67-25-87, 67-25-46, 67-25-47.