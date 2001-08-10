Южно-Сахалинск посетила официальная делегация Китайской Народной Республики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областную столицу на этой неделе посетила официальная делегация города Хэйхэ района Айгунь Китайской Народной Республики для развития партнерства в области образования, культуры и туризма. Стороны наметили направления для сотрудничества, в том числе было подписано соглашение о дружеских связях между школами Южно-Сахалинска и города Хэйхэ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В составе китайской делегации - заместитель начальника правительства района Айгунь Хуа Дунь, секретарь генеральной партийной ячейки средней школы №5 Ван Хай, директор начальной школы №5 Бянь Сюхуань, представитель канцелярии иностранных дел района Айгунь и переводчик Сун Инцзе, руководитель турфирмы Чжао Хунбо.

Напомним, областной центр имеет хороший опыт в дипломатических отношениях с КНР. В 2022 году между Южно-Сахалинском, Благовещенском, Нижним Новгородом и Хэйхэ был заключен пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве. Организаторы трехдневного визита международных партнеров отметили важность этого события для обеих стран.

Как рассказал вице-мэр Вячеслав Кожухов, курирующий международное направление, делегация посетила школу №22 и в продолжение ранее заключенного рамочного соглашения (в декабре 2023 года) стороны подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между школой №5 города Хэйхэ района Айгунь и школой №22 города Южно-Сахалинска. Сотрудничество в образовательной сфере направлено на погружение детей из Китая и России, в частности Южно-Сахалинска и Хэйхэ в культуру обеих стран. Стороны договорились взаимодействовать в направлении развития образовательных процессов, обменах практиками обучения и проведения внеклассных занятий.

- Сегодня мы показали гостям нашу школу - учебные кабинеты, спортзал, столовую, школьный телецентр, дети подготовили небольшой концерт, в котором приняли участие талантливые ребята, в том числе те, кто изучает китайский язык. В рамках подписанного соглашения подразумевается совместная работа с большой группой образовательных организаций, спортсменов и юных деятелей искусства, - рассказал директор школы №22 Южно-Сахалинска Владислав И.

- В первый день визита, когда мы проехали по красивому Южно-Сахалинску, сразу почувствовали тепло этого города и гостеприимство местных жителей. Цель нашего визита - укрепление сотрудничества в сфере образования и культуры двух стран. В третий день визита мы посетили Восточную гимназию, побывали на уроке китайского языка, мастер-классе по рисованию, в классе робототехники и отметили, что и дети, и учителя здесь талантливые, умные, и очень тепло нас приняли,

Областную столицу на этой неделе посетила официальная делегация города Хэйхэ района Айгунь Китайской Народной Республики для развития партнерства в области образования, культуры и туризма. Стороны наметили направления для сотрудничества, в том числе было подписано соглашение о дружеских связях между школами Южно-Сахалинска и города Хэйхэ.

В составе китайской делегации - заместитель начальника правительства района Айгунь Хуа Дунь, секретарь генеральной партийной ячейки средней школы №5 Ван Хай, директор начальной школы №5 Бянь Сюхуань, представитель канцелярии иностранных дел района Айгунь и переводчик Сун Инцзе, руководитель турфирмы Чжао Хунбо.

Напомним, областной центр имеет хороший опыт в дипломатических отношениях с КНР. В 2022 году между Южно-Сахалинском, Благовещенском, Нижним Новгородом и Хэйхэ был заключен пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве. Организаторы трехдневного визита международных партнеров отметили важность этого события для обеих стран.

Как рассказал вице-мэр Вячеслав Кожухов, курирующий международное направление, делегация посетила школу №22 и в продолжение ранее заключенного рамочного соглашения (в декабре 2023 года) стороны подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между школой №5 города Хэйхэ района Айгунь и школой №22 города Южно-Сахалинска. Сотрудничество в образовательной сфере направлено на погружение детей из Китая и России, в частности Южно-Сахалинска и Хэйхэ в культуру обеих стран. Стороны договорились взаимодействовать в направлении развития образовательных процессов, обменах практиками обучения и проведения внеклассных занятий.

- Сегодня мы показали гостям нашу школу - учебные кабинеты, спортзал, столовую, школьный телецентр, дети подготовили небольшой концерт, в котором приняли участие талантливые ребята, в том числе те, кто изучает китайский язык. В рамках подписанного соглашения подразумевается совместная работа с большой группой образовательных организаций, спортсменов и юных деятелей искусства, - рассказал директор школы №22 Южно-Сахалинска Владислав И.

- В первый день визита, когда мы проехали по красивому Южно-Сахалинску, сразу почувствовали тепло этого города и гостеприимство местных жителей. Цель нашего визита - укрепление сотрудничества в сфере образования и культуры двух стран. В третий день визита мы посетили Восточную гимназию, побывали на уроке китайского языка, мастер-классе по рисованию, в классе робототехники и отметили, что и дети, и учителя здесь талантливые, умные, и очень тепло нас приняли, - поделился мнением глава китайской делегации, заместитель начальника правительства района Айгунь г. Хэйхэ Хуа Дунь.

Гости побывали также в офисе Городского туристического центра и провели деловые переговоры по вопросам молодежных обменов двух стран с представителями сахалинских туркомпаний.

Как отметил руководитель сектора канцелярии иностранных дел района Айгунь г. Хэйхэ Сунь Инцзе, молодежные маршруты, научно-ознакомительные туры для школьников важно разрабатывать совместными усилиями, и первая встреча представителей туристического бизнеса прошла успешно - шаг сделан, сотрудничество развивается и в будущем достигнет успехов, уверен представитель делегации КНР.

Директор МАУ «Культурно-туристический центр» Андрей Сухонос подчеркнул, Южно-Сахалинску есть, что предложить молодежным туристическим группам из Китая, учитывая, что в городе набирают обороты, в том числе, образовательный и научно-популярный туризм. Посещение областного центра будет интересно ребятам ранней осенью, когда на Сахалине стоит благоприятная погода. Готова также программа для взрослых иностранных туристов, которых на Сахалине готовы принимать круглый год.

Стороны выразили намерение укреплять всестороннее взаимодействие между городами. Напомним, 2024 и 2025 годы объявлены Перекрестными Годами культуры России и Китая, что является важным шагом в развитии сотрудничества между нашими странами.

Директор МАУ «Культурно-туристический центр» Андрей Сухонос подчеркнул, Южно-Сахалинску есть, что предложить молодежным туристическим группам из Китая, учитывая, что в городе набирают обороты, в том числе, образовательный и научно-популярный туризм. Посещение областного центра будет интересно ребятам ранней осенью, когда на Сахалине стоит благоприятная погода. Готова также программа для взрослых иностранных туристов, которых на Сахалине готовы принимать круглый год.

Стороны выразили намерение укреплять всестороннее взаимодействие между городами. Напомним, 2024 и 2025 годы объявлены Перекрестными Годами культуры России и Китая, что является важным шагом в развитии сотрудничества между нашими странами.