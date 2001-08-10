Тихоокеанское
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Выездной прием граждан пройдет в Синегорске 21 мая
11:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Выездной прием граждан пройдет в Синегорске 21 мая

Выездной прием граждан пройдет в Синегорске 21 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает жителей Синегорска на выездной прием граждан. На вопросы ответят специалисты отдела муниципального жилищного контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездной прием состоится во вторник, 21 мая, в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Коммунистическая, 16. Начало в 16.00.

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