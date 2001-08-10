Ученики ДТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместный с ООО «Нерест» проект успешно реализован со второй попытки. В прошлом году, после высадки икры, кванторианцы и наставники не учли несколько факторов: из-за длительного отключения электричества мальки погибли, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В эту поездку в село Красноярское кванторианцы вновь привезли мальков, выращенных в ДТ «Кванториум» при гимназии №3. Их выпустили в специальные бассейны рыбозавода.

Работа над проектами по воспроизводству лосося идет сразу в двух квантумах: био и IT. На предыдущих этапах работы ученики посещали лососевый рыбозавод «Красноярка», знакомились с методикой воспроизводства молоди, брали пробы воды, чтобы подготовить аквариум в технопарке.

- Процесс выращивания требует четкую калибровку и настройки приборов, обслуживания системы аквариума на этапах стадии личинки и на стадии малька во время кормежки. В этот раз все прошло замечательно, после исправления ошибок прошлого года, - отметил наставник биоквантума Артем Ким.

Кроме того, кванторианцы продолжают работу над датчиками мониторинга биохимического состава и температуры воды. В устройство добавили умный функционал: оно само определяет количество подключенных датчиков, считает средний показатель температур, а данные сохраняются в формате таблиц. Такое устройство в дальнейшем сможет заместить импортные аналоги.

- Мы перешли на новую платформу. Теперь у устройства не два «мозга», работающих вкупе, а один, выполняющий задачи обоих. Это позволило нам поднять стабильность платформы, и облегчить взаимодействие с устройством. Сейчас занимаемся мелкими доработками функционала и внешним видом, - рассказал наставник IT-квантума Евгений Зайцев.

В ДТ «Кванториум» при гимназии №3 реализуется такое обучение, где дети могут применять свои идеи в реальной жизни, настоящих проектах, взаимодействовать с сектором бизнеса, что является прекрасным потенциалом для развития учеников и родного региона.