В Южно-Сахалинские обсудили исполнение бюджета за 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В публичных слушаниях приняли участие руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, депутаты Городской Думы, общественники. Доклад об исполнении бюджета за прошедший год представила директор департамента финансов Юлия Квасникова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В своем выступлении она остановилась на основных моментах, характеризующих бюджет.

- Хочу отметить, что все запланированные на 2023 год мероприятия были реализованы. Областной центр ежегодно преображается: создаются новые скверы, пространства для отдыха горожан, ведется ремонт дорог. Команда администрации принимает все усилия, чтобы Южно-Сахалинск становился более комфортным и удобным для горожан, - отмечает Юлия Квасникова.

Доходы бюджета составили 36,8 млрд рублей и превысили исполнение финансового документа 2022 года. Более 40% от общего числа составили налоговые и неналоговые поступления, 59 % - безвозмездные поступления, в том числе в виде субсидий из областного бюджета (более 12 млрд рублей). Данные средства были направлены на строительство жилых домов, капитальный ремонт и содержание дорог, дворов, благоустройство объектов инженерной инфраструктуры.

Расходы городского бюджета составили 38 млрд 792 млн рублей. Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. Традиционно более половины общего объема расходной части занимает бюджетная сфера — 21 млрд 846 млн рублей.

Порядка 18 млрд рублей направлено на социальную сферу, из них почти 13 млрд рублей — на образование. Так, в прошлом году продолжалось строительство дополнительного здания школы № 30 и детской школы искусств в Луговом. Также муниципалитет приступил к возведению общеобразовательной школы в 16-м микрорайоне. На эти цели было направлено 802 млн рублей. Более 900 млн рублей, включая средства федерального и областного бюджета, израсходованы на проведение капитального ремонта восьми детских садов, восьми школ и четырех учреждений дополнительного образования. Проведен ремонт фасадов, кровель, крылец, санузлов, инженерных сетей и др. Кроме того, выполнено благоустройство территорий 11-ти детских садов и двух школ.

В минувшем году также были сохранены все меры социальной поддержки — на сумму более 3 млрд рублей их получили порядка 44 тысяч человек. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, малообеспеченные граждане, многодетные семьи, общественные организации и др. Расходы на сферу культуры составили — более 1,5 млрд рублей, физическую культуру и спорт — более 0,5 млрд.

На развитие сферы ЖКХ и благоустройства было направлено 7 млрд 314 млн рублей. Порядка 80% средств израсходованы на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения. Также была завершена вторая очередь реконструкции очистных сооружений ОСК-7.

Свыше 4 млрд рублей были направлены на ремонт и содержание улично-дорожной сети. На благоустройство городского округа отведено 2 млрд 454 млн рублей. В течение года выполнялся ямочный ремонт во дворах, благоустроены территории семи объектов в рамках нацпроекта «1000 дворов». В областном центре появились несколько обновленных общественных пространств: реконструирована набережная реки Рогатки (первый этап), открыт сквер, расположенный по пр. Мира северо-западнее ул. Пуркаева.

Активную роль в вопросах развития благоустройства играет общественность. Южносахалинцы выражают свою позицию по обновлению городских пространств. Реализация проектов происходит в том числе с помощью создания ТОСов. На воплощение инициатив по благоустройству в прошлом году ТОСы получили финансовую поддержку в сумме 7 млн рублей. Горожанами реализовано 18 социальных проектов по различным направлениям: озеленение, установка малых архитектурных форм, видеонаблюдения.

Ежегодно администрацией города оказывается финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям. На эти цели было направлено почти 94 млн рублей. По результатам конкурсных отборов 126 различных субсидий предоставлено 115 предпринимателям областного центра.

В числе участников публичных слушаний депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Дубов. Он возглавляет постоянный комитет Думы по экономике и бюджету:

- Одна из функций Городской Думы, в частности депутатов, — это контроль за исполнением бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск». Сегодня мы заслушали итоги 2023 года и убедились, что действительно бюджет нашего города социально направленный. Все обязательства, которые взяла на себя администрация областного центра, исполняются: строятся дороги, ведется ремонт дворов, осуществляется благоустройство — наш город процветает и становится комфортным для граждан. Особенно хочется отметить, что в принятие решений вовлечены наши жители, поэтому у нас реализуются ТОСы, общественные пространства с учетом мнения горожан. Это очень важно в сложившейся ситуации, а именно мы все коллективом — администрацией, депутатами, жителями — принимаем важные решения для нашего города.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Замечаний от лица участников высказано не было.