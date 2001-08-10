Более тысячи сахалинцев вышли на пенсию досрочно с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала этого года пенсия по старости ранее общеустановленного возраста назначена 1060 жителям Сахалинской области. Среди них педагоги, медики, многодетные мамы, сахалинцы, выработавшие «северный» стаж, а также те, чья работа связана с тяжелыми и вредными условиями труда, рассказали ТИА "Острова" в региональном пенсионном фонде.
В зависимости от основания возраст и количество необходимого страхового стажа (общего, «северного», специального) для назначения досрочной пенсии различаются. При этом единым требованием для всех граждан является наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 28,2 в 2024 году (30-ти коэффициентов с 2025 года).
Преобладающее большинство сахалинцев приобретают право на назначение пенсии на пять лет раньше общеустановленного возраста выхода на пенсию в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
«В 2024 году досрочные страховые пенсии по старости в связи с работой на Крайнем Севере устанавливаются женщинам по достижении 53 лет и мужчинам в возрасте 58 лет. С начала года они назначены 625 сахалинцам. Все граждане имели необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, общий и “северный” стаж», — сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.
За четыре месяца этого года пенсии досрочно также были назначены 298 сахалинкам, родившим двух и более детей. Для них возраст выхода на пенсию составляет 50 лет при наличии необходимого общего и «северного» стажа.
Страховые пенсии по старости ранее достижения общеустановленного возраста положены и жителям Сахалинской области, чей труд связан с тяжелыми и вредными условиями труда, проработавшим в плавсоставах флотов морской и рыбной промышленности, летчикам, спасателям, педагогам, медикам, многодетным матерям, родителям, которые воспитывали и воспитывают детей с инвалидностью и др.
Узнать данные о стаже и имеющихся индивидуальных пенсионных коэффициентах сахалинцы всегда могут в личном кабинете на портале Госуслуг. Если какие-либо сведения на лицевом счете в СФР учтены не полностью, граждане могут заблаговременно обратиться в Отделение Социального фонда России по месту жительства, чтобы предоставить подтверждающие документы и внести необходимые данные.
Единый контакт-центр Социального фонда России: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — доступна с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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