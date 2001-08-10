Для школьников Южно-Сахалинска проводят "Уроки чистой воды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты «РВК-Сахалин» продолжают «Уроки чистой воды» для школьников Южно-Сахалинска. В этот раз они посетили учеников 5-го класса лицея №2, а также передали в школьную библиотеку сборник «Сказок о воде». Это короткие и красочные истории на тему бережного отношения к водным ресурсам, написанные детьми сотрудников водоканалов группы из 10-ти городов России, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
В сборнике собраны работы юных писателей, которые победили в корпоративном творческом конкурсе. Сказки, придуманные детьми, доступны и в электронном формате на официальном сайте компании.
Для пятиклассников команда «РВК-Сахалин» провела урок, специально разработанный в компании для младших школьников. Сотрудники водоканала не только рассказали о ценности воды, но и показали небольшие опыты.
«Мы стараемся делать наши уроки увлекательными, поэтому приносим с собой настоящие реактивы из лабораторий компании, безопасные для демонстрации детской аудитории. Так, например, один из любимых опытов для ребят основан на настоящем исследовании - определении содержания остаточного хлора. При добавлении в пробирку с водой нескольких капель индикатора вода сразу становится ярко-фиолетовой, что означает нормативный уровень остаточного хлора. Обычно дети это называют фокусом, и мы им объясняем, как это работает с научной точки зрения», - рассказал председатель Совета молодых специалистов «РВК-Сахалин» Дмитрий Коссарь.
Специалисты компании показали ребятам очищенную таблетированную поваренную соль экстра-класса, которую используют для обеззараживания воды в Южно-Сахалинске. Этот метод считается одним из самых эффективных и безопасных как для окружающей среды, так и для человека. Самые смелые школьники попросили несколько таких таблеток на сувениры, чтобы показать дома родителям, и даже попробовали соль на вкус.
«Мы как предприятие, работающее с самым ценным природным ресурсом – водой – понимаем, что на нас лежит большая ответственность. В том числе и в вопросах воспитания, привития культуры бережного отношения к воде. Поэтому, безусловно, продолжим этот проект в школах Южно-Сахалинска», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
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