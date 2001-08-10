МТС внедряет искусственный интеллект и умных помощников в телефонные звонки сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая функция будет доступна всем абонентам компании вне зависимости от модели телефона. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в формате текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.

Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и произвести обратное действие - озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря.

«Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению», – прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.