В скверах Южно-Сахалинска наводят порядок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители областного центра c наступлением теплых дней все больше времени проводят в парке и скверах. Городские службы продолжают приводить в порядок зеленые зоны муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сегодня в сквере имени Есенина сотрудники МБУ «Зеленый город» занимаются очисткой памятников и скульптур от пыли, приводят в порядок малые архитектурные формы: красят лавочки, ограждения, урны для мусора, меняют сломанные элементы на скамейках и качелях.
- Сейчас мы проводим традиционные летние виды работ - красим скамейки, урны, занимаемся их ремонтом и восстановлением. Трава уже подросла, и мы начинаем покос, сейчас эти работы ведутся также на Компроспекте и ул. Ленина в сквере Асахикава, завтра переходим на другие участки, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.
По словам специалиста, работы по ремонту скамеек произведены также в сквере Пограничников, сквере Энергетиков и других. Эта работа при необходимости будет производиться весь летний сезон.
- Приближается лето, наш город расцветает и качественно преображается, и сейчас в зоне особого внимания общественные пространства и скверы. Хотелось бы обратиться к южносахалинцам: давайте вместе беречь наше общее имущество, уважать чужой труд, ведь только так мы будем жить в комфортном, процветающем городе, - призывает жителей депутат Городской думы Южно-Сахалинска Сергей Шаров.
Администрация Южно-Сахалинска также обращается к жителям с просьбой бережно относиться к малым архитектурным формам, высаженным растениям (не ломать, не вытаптывать), ко всем клумбам и зеленым насаждениям, которые радуют горожан разноцветьем.
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