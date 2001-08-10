В скверах Южно-Сахалинска наводят порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители областного центра c наступлением теплых дней все больше времени проводят в парке и скверах. Городские службы продолжают приводить в порядок зеленые зоны муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сегодня в сквере имени Есенина сотрудники МБУ «Зеленый город» занимаются очисткой памятников и скульптур от пыли, приводят в порядок малые архитектурные формы: красят лавочки, ограждения, урны для мусора, меняют сломанные элементы на скамейках и качелях.

- Сейчас мы проводим традиционные летние виды работ - красим скамейки, урны, занимаемся их ремонтом и восстановлением. Трава уже подросла, и мы начинаем покос, сейчас эти работы ведутся также на Компроспекте и ул. Ленина в сквере Асахикава, завтра переходим на другие участки, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.

По словам специалиста, работы по ремонту скамеек произведены также в сквере Пограничников, сквере Энергетиков и других. Эта работа при необходимости будет производиться весь летний сезон.

- Приближается лето, наш город расцветает и качественно преображается, и сейчас в зоне особого внимания общественные пространства и скверы. Хотелось бы обратиться к южносахалинцам: давайте вместе беречь наше общее имущество, уважать чужой труд, ведь только так мы будем жить в комфортном, процветающем городе, - призывает жителей депутат Городской думы Южно-Сахалинска Сергей Шаров.

Администрация Южно-Сахалинска также обращается к жителям с просьбой бережно относиться к малым архитектурным формам, высаженным растениям (не ломать, не вытаптывать), ко всем клумбам и зеленым насаждениям, которые радуют горожан разноцветьем.