Более половины жителей Камчатки хотели бы уехать с полуострова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чуть больше половины жителей Камчатского края хотели бы переехать с полуострова в другой регион. Об этом стало известно в результате опроса, проведенного в социальных сетях. В общей сложности участие в нем приняли порядка 550 человек, сообщает ТК «41 Регион».
Так, исходя из итогов онлайн-голосования, опубликованного в телеграм-канале «41Регион.LIVE», 51% опрошенных хотят отправиться жить в другой город. Еще 30% респондентов не согласны на переезд ни при каких условиях. 8% жителей края из числа участников голосования не смогли однозначно ответить на этот вопрос. А 9% отметили, что хотели бы попробовать пожить вне Камчатского края, но затем вернуться обратно.
Отметим, что по данным российской статистики, переехать в другой регион желает каждый восьмой человек. При этом результаты исследования показывают, что чаще остальных такие планы имеет молодёжь в возрасте 18-24 лет. Среди опрошенных 25-34 лет сменить место жительство в пределах России собирается каждый пятый.
Главные точки притяжения для планирующих переезд — Москва, Санкт- Петербург и Краснодар.
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