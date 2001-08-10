Сахалинским геймерам стали доступны туманные видеоигры на большом экране

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС сообщает о запуске платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера.

Играть на платформе сахалинцы смогут с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

Ежемесячная аудитория составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составила 23 рублей в час.

«Сегодня три миллиарда людей в мире регулярно играют в видеоигры в разных форматах. И интерес к геймингу, в том числе и мобильному, в сети МТС растёт. Например, в апреле этого года мы заметили рост числа уникальных игроков в популярных мобильных играх почти на 10% по сравнению апрелем прошлого года. И специально для любителей игр со смартфона мы подготовили специальное предложение с безлимитным интернет-трафиком, который запустим уже в конце мая», – рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в маркетплейсе насчитывается более 10 тыс. доступных игр.