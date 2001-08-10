Филиал центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 мая руководитель филиала центра «ВОИН» Сахалинской области Станислав Калентьев и председатель совета Сахалинской федерации страйкбола Дмитрий Ставицкий подписали соглашение о сотрудничестве. В центре «Воин» юные и взрослые сахалинцы под руководством опытных инструкторов будут обучаться военно-прикладному делу. Кроме того, работники образовательных учреждений смогут проходить курсы повышения квалификаций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

«Страйкбол по праву может считаться видом спортом, который дает возможность подготовиться к службе в армии, а главное отвечает запросам современной молодежи. Это действительно увлекательная военно-спортивная игра. Я уверен, что наша совместная деятельность с федерацией страйкбола имеет большие перспективы и мы, конечно же, ожидаем только положительных результатов»,– рассказал Станислав Калентьев.

Сахалинская федерация страйкбола - общественная организация, занимающаяся организацией спортивных мероприятий и военно-тактических игр. Организация аккредитована министерством спорта. Преподаватели ставят перед собой цели, такие как: проведение массовых мероприятий с участием военной техники, строительства спортивных объектов, военно-патриотического воспитания граждан.

«Наше взаимодействие началось задолго до подписания соглашения, в рамках сотрудничества Сахалинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которой руководит Станислав Калентьев и Сахалинской федерации страйкбола. Организации совместно проводили занятия для курсантов патриотического клуба «Наследие» Дома детского творчества в городе Анива. И я, конечно же, рад, что нам получится снова поработать вместе», – отметил Дмитрий Ставицкий.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве планируется организация тренировок по-спортивному страйкболу для курсантов филиала центра «ВОИН». Ребята познакомятся с командно-военной тактической игрой. Она способствует развитию физической силы, тактических способностей, умению взаимодействовать с людьми и другим полезным качествам.

На данный момент занятия и тренировки проходят в 11 школах области, а также на аэродроме «Пушистый», где создается новая инфраструктура военно-спортивного лагеря. К 1 июля планируется сдать общежитие на 100 курсантов. На объекте предусмотрят помещения для проживания инструкторов и столовую.

В этом году образовательную программу центра пройдут 1800 человек. 1200 ребят подготовят в школах – занятия организуют в вечернее время. Еще 600 курсантов пройдут обучение во время лагерных смен летом.

Как рассказали в пресс-службе центра «ВОИН»: желающих пройти подготовку очень много, поэтому часы работы инструкторов будут расписаны до конца года. В ближайших планах – расширить штат сотрудников, чтобы охватить как можно больше