Южносахалинцы активно посещают мероприятия Недели предпринимательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается Неделя предпринимательства. Это одно из мероприятий программы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой в областном центре в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На протяжении недели, приуроченной к Дню предпринимательства, для горожан и представителей бизнеса организуют тематические встречи, круглые столы, экскурсии на предприятия, мастер-классы и другие мероприятия.

Очередным событием Недели предпринимательства стала историческая экскурсия по городу от компании «Адреналин-тур», которая успешно осуществляет деятельность на рынке внутреннего туризма и организует авторские путешествия по уникальным местам Сахалинской области и регионам России. Участники мероприятия посетили основные туристические места родного города и познакомились с историей Южно-Сахалинска периода Карафуто.

Еще одной площадкой программы стал бизнес-тренинг по мотивации персонала. На мероприятии, которое состоялось на базе учебного центра «Активное образование», тренеры ВТБ поделились с предпринимателями Южно-Сахалинска навыками выявления и учета разных мотивов сотрудников, научили использовать мотивацию для постановки задач, а также рассказали о методиках стимулирующей беседы с сотрудниками.

- Главный актив любой компании – это люди. Высокий темп работы и многозадачность иногда приводят к выгоранию сотрудников, текучке персонала. Это всегда торможение для бизнеса, а в нынешней ситуации на рынке труда такие ситуации особенно чувствительны. На нашем тренинге мы помогаем выстроить ежедневную мотивационную работу, вовремя реагировать на изменения в «самочувствии» сотрудника, сохраняя его эффективность, и формировать долгосрочную лояльность работодателю. Важно, что наш тренинг – открытое и бесплатное мероприятие, что даст возможность принять участие в нем даже небольшому бизнесу. Помогать делом – девиз нашей работы с предпринимательским сегментом, - прокомментировала единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.

В ходе встречи в формате открытых дверей на базе компании «Бэнто Мару Сахалин» участникам мероприятия рассказали историю создания предприятия «Сотора» и особенности изготовления порционно упакованной еды, провели экскурсию по производству и мастер-класс по изготовлению бэнто с дегустацией.

Подробная программа мероприятий, которые пройдут в рамках Недели предпринимательства, размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города».