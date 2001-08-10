СахГУ приглашает на онлайн-ярмарку вакансий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие, проводимое для студентов и выпускников старших курсов высшего и среднего профессионального образования, в том числе педагогических направлений подготовки, пройдет 23 мая. Начало в 15.00. В этом году ярмарка впервые пройдет в онлайн формате и будет состоять из нескольких блоков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Трансляцию ярмарки можно будет посмотреть по ссылке.
Цель мероприятия - предоставление выпускникам и студентам старших курсов информации о спросе и предложениях на рынке труда, содействие в трудоустройстве и установлении прямых контактов между выпускниками и работодателями.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку и выслать на электронную почту: [email protected] до 17 мая 2024 года.
Телефоны для справок: 8 (4242) 45-23-79, 8 914 757-86-33.
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