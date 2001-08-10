Тихоокеанское
информационное агентство
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Задержан житель Краснодарского края, обманувший сахалинку
11:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают покупать камбалу по цене от 69 рублей за килограмм

Жителей Южно-Сахалинска приглашают покупать камбалу по цене от 69 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 мая торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): камбала - 69 руб/кг,

- ул. Емельянова, 31/2: камбала - 69 руб/кг,

- ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10): камбала - 69 руб/кг,

- ул. Сахалинская, 59: камбала - 74,75 руб/кг,

- ул. Дружбы, 56, м-н «Странник» (Луговое): камбала - 75 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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