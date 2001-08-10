Спортивные площадки Южно-Сахалинска готовят к летнему сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением теплого времени года в областной столице традиционно проводится инвентаризация всего оборудования на муниципальных спортивных площадках. При выявлении дефектов и повреждений на объектах проводят как мелкие ремонтные работы, так и с привлечением подрядчиков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В общей сложности на балансе МАУ «Спортивный город» находится 126 объектов - универсальных и гимнастических площадок, скейт парков, хоккейных кортов и т.д. Они расположены, в том числе, и в планировочных районах и селах.

- Инвентаризация муниципальных спортивных объектов проводится ежегодно по поручению мэра Сергея Надсадина. По ее результатам формируется пакет документов, на основании которых производят ремонтные либо восстановительные работы. Помимо этого, специалистами регулярно ведется визуальный и функциональный осмотр спортивного оборудования на площадках. Это позволяет поддерживать места для физкультурно-оздоровительных занятий в исправном состоянии, что также важно и для безопасности горожан, которые тоже активно включаются в эту работу, передают свои сигналы о местах, где имеются неисправности. Так эффективность приведения в порядок объектов значительно повышается, - подчеркнул директор МАУ «Спортивный город» Илья Прудников.

Найти все спортивные площадки открытого типа в Южно-Сахалинске можно через интерактивную карту. Если к спортивной площадке прикреплен инструктор, то на карте физкультурных занятий можно ознакомиться с расписанием и при желании присоединиться к тренировкам.

Важность развития спортивного направления, а также поддержание нормативного состояния объектов для занятий физической культурой и игровыми видами спорта подчеркивают и депутаты Южно-Сахалинска.

- Городские спортобъекты очень востребованы у населения. Поэтому важно регулярно проводить эти работы и оперативно реагировать на появление дефектов и износа оборудования. В свою очередь, наш депутатский корпус прилагает максимум усилий, чтобы на мероприятия по ремонту и содержанию муниципальных спортивных объектов выделялось достаточное финансирование, - подчеркнул заместитель председателя постоянного комитета по молодежной и социальной политике городской Думы Иван Бутаков.

Так, сегодня на территории скейт-парка в Луговом ведутся комплексные работы по текущему ремонту сооружений. Подрядная организация устраняет выявленные повреждения и дефекты. В скором времени здесь будет обновлено покрытие и ребята смогут продолжить безопасно заниматься.

Кроме этого, в этом году запланирован ремонт хоккейного корта на ул. Украинской, 22. Старую коробку демонтируют, установят новые пластиковые хоккейные борты, обустроят бетонное основание и уложат современное резиновое покрытие.

Отметим, что, как правило, часть дефектов на спортивных объектах появляется вследствие актов вандализма. Администрация убедительно просит горожан беречь спортивное имущество, проводить разъяснительные беседы с детьми.