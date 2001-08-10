Аэровокзал Южно-Сахалинска начнёт обслуживать рейсы авиакомпания "Россия" во Владивосток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот) расширяет свою дальневосточную программу, открывая новые регулярные рейсы между Владивостоком и Южно-Сахалинском. Первый полет по новому маршруту запланирован на 21 мая 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
На начальном этапе, с 21 мая по 30 июня, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Владивостока в 8:15, прибытие в Южно-Сахалинск в 11:10. Обратный рейс отправляется в 17:30 и прилетает во Владивосток в 18:35. С 2 июля частота полетов увеличится до ежедневной, а расписание будет скорректировано для удобства пассажиров.
«Дополнительная воздушная линия призвана обеспечить стабильное авиасообщение между двумя динамично развивающимися регионами Дальнего Востока - Приморским краем и Сахалинской областью. Больше прямых и регулярных рейсов открывают новые возможности как для деловых поездок и укрепления межрегиональных контактов, так и для туристических путешествий», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
На новом направлении «Россия» будет эксплуатировать современные самолеты Суперджет 100, рассчитанные на перевозку 87 пассажиров - 75 мест эконом-класса и 12 мест бизнес-класса. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании по привлекательным тарифам.
Помимо рейсов Владивосток — Южно-Сахалинск, маршрутная сеть "России" на Дальнем Востоке этим летом включает полеты из Хабаровска во Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Авиакомпания продолжает расширять географию полетов, делая путешествия по самому большому федеральному округу страны еще более доступными и комфортными.
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