В Южно-Сахалинске отметили Международный день семьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, состоялось в выставочном зале Союза художников в Южно-Сахалинске. На праздничный концерт для награждения и чествования пригласили семьи горожан. Куратором мероприятия выступил Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска, рассказал ТИА "Острова" в городской администрации.

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая, начиная с 1994 года, и призван обратить внимание важность института семьи. Напомним, что этот год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. Поддержка семьи со стороны государства является приоритетным направлением работы власти всех уровней. Этот аспект также отметил в своем выступлении и поздравил присутствующих с праздником от имени мэра Сергея Надсадина вице-мэр Вячеслав Кожухов.

- В Южно-Сахалинске, при содействии регионального правительства, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко уделяется особое внимание работе, направленной на поддержку семей, созданию условий, в которых комфортно растить и воспитывать детей. В нашем городе строятся и капитально ремонтируются учреждения образования, спортивные объекты, появляются новые общественные пространства. На особом контроле - работа с многодетным семьями, семьями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонняя поддержка оказывается семьям участников специальной военной операции, - отметил вице-мэр.

Вячеслав Кожухов вручил Почетный знак Сахалинской области «Семья, любовь и верность» и Приветственный адрес администрации Южно-Сахалинска супругам Конюховым Николаю Васильевичу и Ирине Юрьевне, которые живут в браке 50 лет. Они достойно воспитали двоих детей. Глава семьи около 20 лет служил в вооруженных силах, за добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями, имеет звание «Ветеран труда». Ирина Юрьевна посвятила свою трудовую жизнь сфере образования. Сейчас пара находится на заслуженном отдыхе.

В ходе торжественной церемонии Приветственными адресами администрации Южно-Сахалинска были отмечены 16 пар горожан - это многодетные и студенческие семьи, семьи бойцов СВО, горожане, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пары с активной жизненной позицией.

Поздравить южносахалинцев с праздником пришли Протоиерей Виктор Горбач, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Светлана Чернова.

- Сегодня в этом зале собрались семьи, которые подают добрый пример, несут правильные ценности в общество и достойно воспитывают граждан России. Поддержка семей и решение социальных задач - приоритетные направления в деятельности Городской Думы. Принимая городской бюджет, мы с депутатами всегда особое внимание уделяем финансированию социальных программ. Мы регулярно принимаем решения о мерах соцподдержки отдельным категориям граждан, среди которых семьи с детьми, - сказала в приветственном слове Светлана Чернова.

В качестве творческого подарка для гостей департаментом культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска был подготовлен концерт от вокальных и хореографических коллективов города и детских объединений.

Отметим, социальная поддержка семей южносахалинцев - один из приоритетов работы администрации областного центра, при этом в каждой ситуации применяется адресный подход. В городе реализуется программа социальной поддержки населения, в том числе и семей с детьми. На данный момент она включает 26 направлений. Помощь оказывается комплексно при участии различных структур администрации, Южно-Сахалинского центра занятости, областного центра социальной поддержки и др. Специалисты разрабатывают дорожные карты, позволяющие сформировать комплексную поддержку в решении вопросов каждой семьи.