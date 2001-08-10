ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на четверть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле розничные клиенты ВТБ оформили почти 240 тыс. кредитов на 264 млрд рублей, что на четверть выше прошлогоднего результата по объему и на 14% — по количеству. Всего с начала года выдачи розничных кредитов ВТБ выросли почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 788 млрд рублей.

В январе-апреле наибольший спрос заемщиков пришелся на кредиты наличными, выдачи которых составили 220 млрд рублей. По сравнению с мартом в апреле продажи выросли на 8% — клиенты начинают планировать расходы на летние активности, в частности отпуск и ремонт.

Выдачи ипотеки с начала года превысили 390 млрд рублей, что почти на четверть выше результата за первые четыре месяца 2023 года. В апреле спрос на жилищные кредиты составил 140 млрд рублей, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Динамика обусловлена в первую очередь вниманием клиентов к возможному завершению госпрограмм.

Выдачи автокредитов по итогам четырех месяцев выросли в пять раз и достигли 177 млрд рублей, клиенты провели около 130 тысяч сделок. В апреле продажи составили 56 млрд. Рост всего рынка происходит на фоне перехода на китайский автопром, развития субсидированных программ производителей и господдержки.

«В мае мы ожидаем продолжения роста спроса на розничные кредиты. По нашей оценке, общерыночный объем продаж сохранится на уровне апреля и составит около 1,3 трлн рублей. Спрос заемщиков ВТБ на розничные кредиты может вырасти на треть к маю 2023 года. Драйвером продаж станет ипотека, которая обеспечит до половины всех продаж. Развитие рынка во втором полугодии будет обусловлено итоговой судьбой ипотечных госпрограмм, а также дальнейшим регулированием потребительских кредитов со стороны ЦБ», — заявил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.

Справка

По данным Frank RG, по итогам апреля общерыночные выдачи розничных кредитов составили 1,3 трлн рублей (без учета POS-кредитования), что аналогично апрелю прошлого года. Основными драйверами продаж стали кредиты наличными и ипотека. По итогам четырех месяцев года выдачи кредитов по рынку составили более 4,3 трлн рублей, что практически аналогично результатам января — апреля 2023 года.