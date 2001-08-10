Аэровокзал Южно-Сахалинск открывает двери для будущих профессионалов сервиса на транспорте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань региона вновь становится площадкой для прохождения практики студентов Южно-Сахалинского Педагогического Колледжа (ЮСПК СахГУ). С 13 мая по 8 июня 55 учащихся 3 курса по специальности «Сервис на транспорте» познакомятся с тонкостями работы службы транспортной и авиационной безопасности под руководством опытных наставников, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.

Практиканты будут вовлечены во все аспекты работы службы безопасности: от соблюдения пропускного режима и организации пунктов охраны до досмотра пассажиров и их багажа. Особое внимание будет уделено взаимодействию с различными категориями пассажиров, включая маломобильные группы населения, путешественников с детьми и животными.

«Мы рады вновь принять студентов ЮСПК СахГУ на практику. Служба транспортной и авиационной безопасности — это передовая линия аэровокзала, требующая особых навыков и знаний. Наши сотрудники готовы поделиться своим опытом и помочь будущим специалистам в освоении профессии», - отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.

Прохождение практики в аэровокзале Южно-Сахалинска — это не только возможность для студентов погрузиться в профессиональную среду, но и шанс для предприятия присмотреться к потенциальным кадрам. Многие из практикантов прошлых лет, хорошо зарекомендовавшие себя, сегодня являются частью дружной команды аэровокзала.

«Это уникальная возможность применить полученные знания на реальном объекте и научиться работать с современным оборудованием, таким как металлодетекторы и интроскопы. Уверен, опыт, полученный здесь, станет прочным фундаментом для моей будущей карьеры в сфере сервиса на транспорте», - поделился студентка 3 курса ЮСПК СахГУ Эльвира Мельникова.

Аэровокзал Южно-Сахалинск продолжает традицию сотрудничества с учебными заведениями региона, которая вносит вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для транспортной отрасли Сахалина.