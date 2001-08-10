Сахалинские военнослужащие проходят курс по инженерной подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, отрабатывают навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Бойцы под руководством опытных инструкторов изучают различные образцы противотанковых и противопехотных мин, в том числе иностранного производства, способы и методы их обезвреживания.
Также на практике выполняют установку растяжек с помощью гранаты Ф-1, которая предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою из-за значительного радиуса разлёта осколков.
Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими проходят под руководством опытных офицеров, которые передают свой боевой опыт из зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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