Сахалинские военнослужащие проходят курс по инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, отрабатывают навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Бойцы под руководством опытных инструкторов изучают различные образцы противотанковых и противопехотных мин, в том числе иностранного производства, способы и методы их обезвреживания.

Также на практике выполняют установку растяжек с помощью гранаты Ф-1, которая предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою из-за значительного радиуса разлёта осколков.

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими проходят под руководством опытных офицеров, которые передают свой боевой опыт из зоны проведения специальной военной операции (СВО).