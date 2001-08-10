Тихоокеанское
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12:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские военнослужащие проходят курс по инженерной подготовке

Сахалинские военнослужащие проходят курс по инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, отрабатывают навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Бойцы под руководством опытных инструкторов изучают различные образцы противотанковых и противопехотных мин, в том числе иностранного производства, способы и методы их обезвреживания.

Также на практике выполняют установку растяжек с помощью гранаты Ф-1, которая предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою из-за значительного радиуса разлёта осколков.

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими проходят под руководством опытных офицеров, которые передают свой боевой опыт из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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