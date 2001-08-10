Второй джазовый фестиваль "Не только джаз" пройдет в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уже второй джазовый фестиваль под названием "Не только джаз" пройдет в Южно-Сахалинске с 16-26 мая в Соборе Святого Иакова на Проспекте Победы 26Б. Концерт пройдет с участием известного в России певца и саксофониста Алексея ОСИЧЕВА из Москвы, который играет и поет с Ларисой Долиной, финалиста тв-шоу «НУ-КА ВСЕ ВМЕСТЕ!» и студента Академии Ларисы Долины, а также известного российского мультиинструменталиста Михаила Волоха из Москвы, который сыграет на трубе, флейте, устной гармонике и на разных армянских и грузинских дудуках.
Они сыграют несколько разных концертов фестиваля вместе с профессиональными джазовыми музыкантами, лауреатами международных конкурсов из Москвы:
- джазовый пианист, композитор и тромбонист Олег Анохин
- джазовый барабанщик Игорь Игнатов
и разные сахалинские джазовые музыканты и вокалисты.
8 разных концертов джазового фестиваля:
16 мая 19:00 - "Великие трубачи джаза - Луи Армстронг, Чет Бейкер, Майлз Дэвис и другие"
17 мая 19:00 - "Шедевры инструментального джаза - Михаил Волох и его друзья"
18 мая 19:00 - "Волшебная вселенная дудука - дудук, фортепиано, ударные, контрабас, флейта, гармоника"
19 мая 15:00 - "Мировые вокальные хиты джаза - вокал, фортепиано, флейта, гармоника, труба, ударные"
23 мая 19:00 - "Вселенная Джаза - лучшие шедевры джазовой музыки - Алексей Осичев и друзья"
24 мая 19:00 - "Советские хиты эстрады - Алексей Осичев и друзья"
25 мая 19:00 - "Jazz&Love - лучшие джазовые песни о любви - Алексей Осичев и друзья"
26 мая 15:00 - "Гала-концерт - лучшие произведения из всех концертов фестиваля - Алексей Осичев и друзья"
Подробную информацию найдете на ТЕЛЕГРАММ канале - подписывайтесь и пришлите ссылку другим: https://t.me/organ_sakh
Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 или за полчаса до концерта.
Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора.
Выбор мест свободный.
Адрес: Проспект Победы 26Б
Телефон для справок: 8-984-180-77-40
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