Сахалинцев приглашают на акцию "Вода России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
АО «Управление по обращению с отходами» при поддержке регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема» приглашает принять участие в ежегодной, ставшей уже традиционной для Сахалина, акции «Вода России».
Мероприятие состоится 1 июня на озере Изменчивое в Корсаковском районе.
Сбор участников – в 09:15 около здания, расположенного по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 (парковка с северной стороны по Коммунистическому проспекту).
Организаторы берут на себя доставку волонтеров до места проведения акции. Время отправления автобусов в 9:30.
Акция начнется в 10:30 в районе с. Охотское в Корсаковском районе (съезд на оз. Изменчивое - координаты точки сбора 46.856854, 143.128460) и продлится приблизительно до 13:00. Возвращение в Южно-Сахалинск запланировано к 14:00.
Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и перекусом, в том числе и те, кто пожелает прибыть к месту уборки на личном транспорте. Просьба, взять с собой многоразовую тару для напитков.
О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до 27 мая по телефону 8(4242)55-62-37 (Сергеенко Елена Наильевна, начальник службы экологического мониторинга и контроля АО «Управление по обращению с отходами»).
Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» проводится по инициативе Минприроды в рамках реализации на территории региона ведомственного проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области». Акция признана одной из крупнейших экологических инициатив в России.
Подробная информация о Всероссийской акции размещена на сайте voda.org.ru.
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