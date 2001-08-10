Тихоокеанское
информационное агентство
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11:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 июня во всех муниципальных образованиях островного региона состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».  Мероприятие проводится в Сахалинской области уже второй год и является частью национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На площадках ярмарки сахалинцы и курильчане смогут ознакомиться с представленными вакансиями и пройти собеседование для дальнейшего трудоустройства. Гостей мероприятия ждут мастер-классы и тренинги по развитию карьеры, обучающие занятия для начинающих предпринимателей, семинары по вопросам трудовых отношений и многое другое.

К участию в ярмарке трудоустройства приглашаются островитяне, желающие сменить работу или карьерную траекторию, студенты, выпускники, старшеклассники и их родители, образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, а также работодатели, готовые предоставить рабочие места.

По вопросам участия в ярмарке можно проконсультироваться в центре занятости по месту жительства либо в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 67-25-94. Записаться на ярмарку трудоустройства можно по ссылке.

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