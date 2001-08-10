09:58, | Новости общества Сахалина и Курил
Погрузка на железной дороге в Сахалинской области выросла в апреле на 11%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В апреле 2024 года на железнодорожных станциях в Сахалинской области погружено 150,5 тыс. тонн различных грузов (+11% к апрелю 2023 года), рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций
Дальневосточной железной дороги.
В январе-апреле текущего года погрузка составила 543 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В Сахалинской области в том числе погружено:
- каменного угля – 503 тыс. тонн (+7,5% к январю-апрелю 2023 года);
- нефти и нефтепродуктов – 16,6 тыс. тонн (+12,9%);
- цемента – 11,5 тыс. тонн (+11,1% к аналогичному периоду 2023 года).
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