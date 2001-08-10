Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2024
Сейчас 20:35
91,36|98,67|66,91
Молодой сахалинец взломал ломом магазин, украл продукты и алкоголь
09:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Погрузка на железной дороге в Сахалинской области выросла в апреле на 11%

Погрузка на железной дороге в Сахалинской области выросла в апреле на 11%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле 2024 года на железнодорожных станциях в Сахалинской области погружено 150,5 тыс. тонн различных грузов (+11% к апрелю 2023 года), рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций
Дальневосточной железной дороги.

В январе-апреле текущего года погрузка составила 543 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В Сахалинской области в том числе погружено:

- каменного угля – 503 тыс. тонн (+7,5% к январю-апрелю 2023 года);

- нефти и нефтепродуктов – 16,6 тыс. тонн (+12,9%);

- цемента – 11,5 тыс. тонн (+11,1% к аналогичному периоду 2023 года).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?