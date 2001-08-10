Погрузка на железной дороге в Сахалинской области выросла в апреле на 11%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле 2024 года на железнодорожных станциях в Сахалинской области погружено 150,5 тыс. тонн различных грузов (+11% к апрелю 2023 года), рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций

Дальневосточной железной дороги.

В январе-апреле текущего года погрузка составила 543 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В Сахалинской области в том числе погружено:

- каменного угля – 503 тыс. тонн (+7,5% к январю-апрелю 2023 года);

- нефти и нефтепродуктов – 16,6 тыс. тонн (+12,9%);

- цемента – 11,5 тыс. тонн (+11,1% к аналогичному периоду 2023 года).