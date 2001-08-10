На Сахалине обсудят пути взаимодействия библиотеки и семьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Научно-практическая конференция «Библиотека и семья: пути взаимодействия» пройдет в смешанном формате в главной библиотеке области 22 и 23 мая при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, а также Ассоциации библиотек Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

К участию в работе приглашаются сотрудники учреждений культуры, архивного дела, научных организаций, специалисты сфер образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, представители общественных объединений и организаций, региональной и муниципальной власти.

Цель обсуждения – зафиксировать и представить объективную картину основных тенденций, связанных с определением путей взаимодействия библиотеки и других социальных институтов в процессе развития семейных ценностей, становления духовно-нравственной и гражданско-патриотической личности.

В ходе работы конференции планируется обсудить такие темы, как

расширение партнерства библиотеки и других социальных институтов как фактора успешной реализации программно-проектной деятельности, направленной на популяризацию семейных традиций, отражение деятельности общественных организаций, учреждений сфер культуры и образования в области поддержки семьи и традиций семейного чтения, анализ возможностей создания библиотеки семейного чтения как оптимальной модели формирования читателя и изучение тенденций её практического функционирования, содействие проведению исследований для определения новых подходов к организации деятельности в области сохранения и популяризации семейных ценностей.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, в котором будут представлены тезисы основных докладов её участников.

Кроме прочего, в программу конференции войдет церемония награждения победителей областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека – 2023».

Дополнительная информация по телефону: +7 (4242)45-25-50.