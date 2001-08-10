Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2024
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17:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Во Владивостоке спасли детеныша косатки

Во Владивостоке спасли детеныша косатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал dvved

Местные сапсерферы пришли на помощь детенышу косатки в одной из бухт острова Русский во Владивостоке. Малышу помогли вернуться в море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал dvved.

Неравнодушные жители провели спасательную операцию несколько раз, маленького морского обитателя волнами выносило на берег.

Общими усилиями у них вышло вернуть малыша в море. В конце видео он скрылся под водой.

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