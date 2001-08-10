Жители ул. Памятной в Южно-Сахалинске готовят свои дома к приему газа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается работа по газификации частного сектора. С начала 2024 года к газу подключено 180 новых домовладений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В конце апреля была введена в эксплуатацию газораспределительная сеть на ул. Памятной. Ее запуск позволяет потенциально подключить еще порядка 100 домовладений. На сегодняшний день голубое топливо уже есть в 14-ти домах: граждане заблаговременно подготовили свои домовладения к приему газа. Еще порядка 20-ти - в ближайшее время будут подключены к экологичному топливу.
Как отмечает начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев, строительство сетей в этом районе будет продолжено. Также в настоящее время возведение газораспределительных сетей ведется в Березняках, Старорусском, Ключах, Дальнем, в районе Лиственничного. До конца года в муниципалитете к голубому топливу планируется подключить порядка 1000 новых абонентов.
Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Южно-Сахалинск» по адресу: пр. Победы, 39 или пр. Мира, 64А, каб. 111. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте единого оператора газификации, либо через портал Госуслуг и в многофункциональных центрах по адресам: ул. Ленина, 4В, ул. Комсомольская, 163 (ТЦ Луч).
Для горожан, решивших перейти на газ, действуют меры поддержки. На подготовку дома к приему газа жителям предоставляется выплата в размере 152 тысяч рублей, отдельным категориям граждан предусмотрена компенсация до 50 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Добавим, в муниципалитете продолжает действовать механизм приобретения внутридомового газового оборудования в рамках трехстороннего соглашения.
Депутат городской думы Светлана Чернова отмечает, что догазификация — стратегическая задача, поставленная президентом, которая находится на особом контроле губернатора области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсдаина. Она активно подключилась к работе по информированию жителей областного центра.
- В этом году депутатским корпусом на внеочередном профильном комитете было принято решение расширить перечень категорий граждан, которые смогут получить компенсацию за установку внутридомового газового оборудования. С 2024 года компенсационной выплатой также могут воспользоваться родители и супруги граждан, проходящих службу в зоне СВО, граждане, имеющие трех и более детей, а также малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, состоящие на учете в органах социальной защиты. Работа муниципалитета в этом направлении продолжается. В первую очередь, газификация — это экология наша с вами и комфорт горожан, которые проживают в частных домах.
Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.
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