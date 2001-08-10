Южно-сахалинские дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка на праздничных мероприятиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместно с сотрудниками УМВД России по Южно-Сахалинску дружинники приняли участие в обеспечении общественного порядка на праздничных мероприятиях, в том числе, 1 мая в городском парке им. Ю. Гагарина и в День Победы во время проведения военного парада, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Административных происшествий во время дежурства не зафиксировано, мероприятия прошли в штатном режиме.

Напомним, общественная организация «Народная дружина Южно-Сахалинска» функционирует на территории города с 2015 года. Дружинники регулярно выходят на патрулирование популярных мест отдыха, в том числе скверов и площадей города. Также представители организации принимают участие в охране правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий.

Администрация города приглашает активных жителей присоединиться к деятельности по охране общественного порядка. Стать участником народной дружины могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, не имеющие судимости. По всем вопросам можно обратиться в департамент общественной безопасности и контроля по номеру телефона: 300-809 (доб. 11).