ВТБ: в январе-апреле выдачи ипотеки на частные дома в России выросли более чем на 10%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценке ВТБ, по итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 млрд рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В целом по итогам 2024 года только на цели ИЖС ВТБ ожидает роста выдач ипотеки до 1 трлн рублей.
Клиенты ВТБ по итогам четырех месяцев 2024 года оформили более 3,2 тысячи кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов. Общий объем сделок составил более 19 млрд рублей, что на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
За счет более низких ставок в основном ипотеку на загородную недвижимость клиенты оформляют по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет. В апреле уже почти 60% клиентов ВТБ провели сделки на льготных условиях против 13% годом ранее.
Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 млн рублей – на 200 тысяч больше, чем в начале года, но примерно на 930 тысяч меньше, чем в прошлогоднем апреле. По данным ВТБ, подавляющее большинство клиентов (81%) приобретают готовые дома. Их средняя площадь по итогам прошлого месяца составила 146 кв. метров, снизившись за год на 14 кв. метров.
«Спрос россиян на частные дома стимулирует рост всего рынка ипотеки. В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 млрд рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем роста продаж до 1 трлн, что станет новым рекордом. При этом, по нашей оценке, потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Он добавил, что дальнейшее развитие рынка загородной недвижимости поддержит планируемый запуск механизма эскроу-счетов. На рынке многоквартирных домов этот инструмент повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.
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