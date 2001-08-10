Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2024
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12:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно ограничат движение по улице Комсомольская

В Южно-Сахалинске временно ограничат движение по улице Комсомольская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами по подготовке дорожного полотна к асфальтированию с 22.00 14 мая до 06.00 15 мая будет ограничено движение по ул. Комсомольской на участке от ул. Сахалинской до ул. Фабричной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Фрезерование запланировано в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Укладку асфальта на данном участке произведут также в ночь на 17 мая. 

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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