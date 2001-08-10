"РВК-Сахалин" ведет строительство крупнейшего водозабора в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водозабор «Южный» станет крупнейшим объектом водоснабжения, построенным в островной столице. Он обеспечит чистой водой 65 тысяч горожан, проживающих в южной части города, включая новые микрорайоны, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Водозабор «Южный» - значимый объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний Росводоканал в декабре 2021 года. ВЭБ.РФ вложит в этот объект 1,4 млрд рублей, часть из них уже направлена на проектирование и строительство.

Производительность водозабора составит 20 тысяч кубометров в сутки. При реализации проекта планируется вывод из эксплуатации 4 локальных муниципальных водозаборов, переключение потребителей, присоединенных от сетей Министерства обороны РФ (Хомутово-1, Большая Елань), а также потребителей, имеющих собственные локальные источники.

Уже возведены новая дорога и мостовой переход через реку Сусуя к месту строительства, где работают специалисты и тяжелая техника. Уже произведена отсыпка и осушение территории, подготовлены основания под устройства резервуаров чистой воды и водонасосной станции.

Новый объект будет состоять из скважинного водозабора, резервуара чистой воды, водонасосной станции, ливневых очистных сооружений, накопителя сточных вод, инженерных сетей и других частей системы. К водозабору будут подведены магистральные водоводы в две нитки общей протяженностью 24 км.

«Объект отличает сложная технологическая составляющая. При его проектировании нужно было учесть множество факторов, включая сейсмику островного региона, особенности грунта и близость аэропортовой инфраструктуры. Проект прошел все необходимые строительные и экологические экспертизы. Сегодня объект находится в стадии активного строительства, которое ведется непрерывно», - рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

В прошлом году специально для этого объекта на Сахалин прибыли несколько партий многослойных труб серии «Мультипайп» диаметром 500 мм. Уже уложено около 11 км.

Трубы изготовлены из современного износостойкого полимера и устойчивы к подвижкам грунта и локальным деформациям, что особенно актуально для сахалинских почв. Их высокие технологические характеристики позволяют применять данный тип труб в грунтах, содержащих остроугольные камни. Они соответствуют стандарту ГОСТ и применяются при строительстве технологически сложных объектов.

Способ прокладки трубопроводов имеет смешанный характер – на открытых участках местности используется способ со вскрытием грунта, а на территориях городской инфраструктуры, попадающих в зону строительства, будет применен метод горизонтально направленного бурения, который позволяет прокладывать сети без повреждения поверхности (дорог и общественных мест, например, скверов).