Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2024
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Для жителей Березняков состоится выездной прием граждан
10:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Березняков состоится выездной прием граждан

Для жителей Березняков состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 14 мая, для жителей Березняков состоится личный прием граждан специалистами департамента архитектуры и градостроительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8А. Начало в 16.00.

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