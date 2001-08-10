На Камчатке дорожают экскурсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае на 11% подорожали прогулки на лошадях по Халактырскому пляжу. Владельцы животных объясняют это тем, что ухаживать за животными стало затратнее, чем раньше, сообщает ТК "41 Регион".

Так, судя по объявлениям, размещенных в социальных сетях, до 15 мая конное рандеву длительностью 2,5 часа по Халактырскому пляжу обойдется в 2200 рублей с человека. Но это при условии, если наберется группа из четырех наездников. В прошлом году такая же поездка стоила ровно 2000 рублей.

При этом, как стало известно корреспондентам ТК "41 Регион", жителям и гостям Камчатского края можно покататься на лошадях и дешевле, но по более короткому маршруту - до ручья Первого. Продлится такое путешествие от одного часа и сорока минут до двух часов. А обойдется это удовольствие в 1 500 рублей с человека.

Также жители и гости Камчатского края заметили увеличение стоимости экскурсий в Долину Гейзеров и на Курильское озеро. На это повлияли сразу несколько факторов, среди которых - увеличение расходов на содержание вертолетов, повышение цены экскурсионных билетов на заповедную территорию, увеличении стоимости трансфера, организации питания туристов и прочее.